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  4. Korkutan kaza! Otomobil takla attı: 4 yaralı

Korkutan kaza! Otomobil takla attı: 4 yaralı

18.03.2025 14:30
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Korkutan kaza! Otomobil takla attı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mahmut K. idaresindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut K. ile otomobilde bulunan Ercan K., İrfan S. ve Mustafa Ali S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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