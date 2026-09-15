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Başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; Ağabeyi tutuklandı

Adana’da evde tabancayla başından vurulmuş halde yaralı bulunan B.Y. (6), hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin gözaltına alınan ağabeyi F.Y. tutuklandı.

Başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; Ağabeyi tutuklandı

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti.

Başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; Ağabeyi tutuklandı 1

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Başından vurulmuş halde bulunan çocuk, tedaviye alındı; Ağabeyi tutuklandı 2

AĞABEYİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah hastane
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