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Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü

Kaza, D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat'tan Antalya yönüne seyreden Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı'na yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde ilerleyen Birol K. yönetimindeki 07 CGN 631 plakalı, 07 CGN 579 dorse plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü 1

ANTALYA'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

Çarpışmanın ardından tankerin arkasına sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sevim (34) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Sevim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü 2

Talihsiz sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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