HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Koronavirüs'ten sonra ABD'den çarpıcı iddia! Çin'i işaret etti: Şarbon, kolera ve veba...

ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda, Çin'in askeri amaçlara yönelik biyolojik maddelerle ilgili araştırmalarını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak sürdürdüğü iddia edildi. ABD, yayımlanan raporda, Çin'in biyolojik şarbon, kolera ve veba gibi ölümcül hastalıkları yayabilecek 'biyolojik maddeler' üzerine çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Koronavirüs'ten sonra ABD'den çarpıcı iddia! Çin'i işaret etti: Şarbon, kolera ve veba...
Begüm Özkaynak

ABD Dışişleri Bakanlığının 2025 "Silahların Kontrolü, Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri" başlıklı raporu yayımlandı.

Çin'in, kamuya açık yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarını biyolojik silah uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda kullanma kapasitesine sahip olduğu öne sürülen raporda, Çin ordusunun, bu tür araştırmalar için ileri düzey ekipman üretiminde "Batılı teknolojilere bağımlı" olduğu ifade edildi.

thumbs_b_c_dc683c4add1ac95d1ccf6517bc1819a4

Raporda, Çin'in şarbon, kolera ve veba gibi ölümcül hastalıkları yayabilecek biyolojik maddeler üzerinde çalışmalar yürüttüğü ileri sürüldü.

thumbs_b_c_1b9b13bc28b3914d67055ea96dcc30e9

SUNULAN BELGELERDE "YILLIK GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER" AÇIKLANMAMIŞ

Çin'in, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında bu tür faaliyetleri bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilen raporda, başkent Pekin ve Lingbao bölgesinde bulunan iki askeri biyolojik savaş laboratuvarının varlığını söz konusu sözleşme çerçevesinde sunulan "yıllık güven artırıcı önlemler" belgelerinde açıklamadığına dikkati çekildi.

RUSYA, KUZEY KORE, İRAN...

Raporda ayrıca Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın da biyolojik silahlar konusundaki faaliyetlerinin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne uyumluluğu konusunda "ciddi endişelere yol açtığı" ifade edildi.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminden kalma altyapıyı modernize ederek saldırı kapasitesini sürdürdüğüne işaret edilen raporda, Kuzey Kore'nin "gen düzenleme teknolojilerini" biyolojik silah geliştirmek için kullandığı ve İran'ın da "saldırı amaçlı biyolojik araştırmalarını sürdürme niyetinden" vazgeçmediği aktarıldı.

TÜRKİYE DAHİL 183 ÜLKEDE BİYOLOJİK SİLAH ÜRETİMİ YASAKLANMIŞTI

İngiltere tarafından taslağı sunulan ve 1972'de imzalanıp 1975'te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.

Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye'nin de dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.

thumbs_b_c_ff0761aa43e208fb03fbb9d27626aad0

ABD KORONAVİRÜSÜN ÇİN'DEN YAYILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de koronavirüsün "büyük olasılıkla Çin'deki laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söylemişti. Ancak yapılan araştırmaların sonucunda bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mekke'ye girişlere şartlı yasakMekke'ye girişlere şartlı yasak
Pakistan'la ortak projeler geliştireceğizPakistan'la ortak projeler geliştireceğiz

Anahtar Kelimeler:
Çin kolera şarbon veba Dışişleri Bakanlığı yapay zeka hastalık abd koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi yasa boğan yangın böyle başlamış

Türkiye'yi yasa boğan yangın böyle başlamış

Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Türkiye iddiası gündem olmuştu! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Türkiye iddiası gündem olmuştu! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.