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Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı

İzmir’de Çeşme Altınkum Plajı’nın arka bölümünde, koruma altında bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanın çöplüğe dönüşmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.Çeşme ilçesinde Altınkum Plajı’nın arka kısmında bulunan ve kum zambaklarıyla kaplı alanda, bitkilerin yanında çeşitli atıkların biriktiği görüldü.

Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı

İzmir’de Çeşme Altınkum Plajı’nın arka bölümünde, koruma altında bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanın çöplüğe dönüşmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çeşme ilçesinde Altınkum Plajı’nın arka kısmında bulunan ve kum zambaklarıyla kaplı alanda, bitkilerin yanında çeşitli atıkların biriktiği görüldü. Bölgede çöpün yanı sıra kullanılmış mobilya parçaları ve farklı türde atıkların çevreye bırakıldığı belirtildi. Koruma altında bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanın çöpler içerisinde kalması, bölgeye gelen vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, doğal yapısıyla dikkat çeken alanın temizlenmesini ve kum zambaklarının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kum zambaklarının korunmasına yönelik yüksek idari para cezaları uygulanırken, koruma altındaki bitkilerin bulunduğu alanın atıklarla çevrili olması dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililerden bölgenin temizlenmesini ve benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı 1

Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı 2

Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı 3

Koruma altındaki kum zambakları çöplerin arasında kaldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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