Köşede çarpıştılar, site duvarında durdular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki araç da site duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran ile Paşaören sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak’ta seyreden Ayşe Ç. (42) yönetimindeki 16 ALU 184 plakalı hafif ticari araç, Paşaören Sokak’tan çıkan Raziye A. (25) idaresindeki 34 YJ 7909 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar site duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

(İHA)

Bursa
