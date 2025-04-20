Köşeye sıkışan Ferudun Müldür yakalandı! "Yutucu kuryelerle" çalışan uluslararası suç örgütü lideri köşeye sıkıştı

Brezilya'dan uyuşturucu kaçakçılığı yaparak adını uluslararası çapta duyuran Ferudun Müldür köşeye sıkıştı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan Müldür 8 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Suç örgütünün lideri konumuna gelen Müldür Interpol'e başvurup teslim oldu.

KOLOMBİYA'YA KAÇIP SIRRA KADEM BASTI

uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür, 23 Mart 2017'de İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, hakkında "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmasının ardından kayıplara karıştı. Sabah'ın haberine göre; hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkartılan Müldür'ün 2 yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya'ya geçtiği tespit edildi. Bogoto'da kaldığı süre boyunca sürekli yer değiştiren ve genellikle barınaklarda kalan Müldür'e bir türlü ulaşılamadı.

ULUSLARASI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ OLDU

Kolombiya'da uyuşturucu ticaretine devam eden ve kısa sürede Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna gelen Müldür, uyuşturucuyu Brezilya'dan "yutucu kurye" yöntemiyle kuryelerin midelerinde dünyanın birçok ülkesine göndermeye başladı.

"YUTUCU KURYESİ" İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

Müldür'ün kuryelerinden Nijerya asıllı R.E. (22) de 4 Mart 2019'da Sao Paulo'dan havayolu ile İstanbul'a gelmesinin ardından, midesinde tespit edilen 1 kilogram ağırlığındaki 82 kapsülle yakalandı.

TESLİM OLDU

Kolombiya polisinin son dönemde yaptığı baskınlar nedeniyle sürekli adres değiştirmek zorunda kalan Müldür, iyice köşeye sıkışınca, önceki gün İnterpol'e başvurarak teslim oldu.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Brezilyalı bir kadınla yaşadığını ve yasal bir işi olduğunu iddia eden Müldür, Güney Amerika'ya sığınma talebinde bulundu. Ancak savcılık bu talebi reddetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır