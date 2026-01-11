HABER

Köşeye sıkışan teröristler 6 otobüsle tahliye edildi! Bölge tamamen temizlendi

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine başlattığı operasyonda kaçacak yerleri kalmayan YPG/SDG'li son grup da 6 otobüs 7 ambulansla bölgeden tahliye edildi. Operasyon başlatılan bölgelerin kontrolü Suriye ordusuna geçti.

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirildi.

Köşeye sıkışan teröristler 6 otobüsle tahliye edildi! Bölge tamamen temizlendi 1

6 OTOBÜS, 7 AMBULANSLA ÇIKTILAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

TAHLİYELER DEVAM ETTİ

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

OPERASYON YAPILAN BÖLGELER TEMİZLENDİ

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

SON TERÖRİST GRUP DA AYRILDI

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

OPERASYONLAR DURDURULMUŞTU

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

