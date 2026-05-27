Köşk’te Kurban Bayramı boyunca veteriner denetimleri sürecek

Aydın’ın Köşk ilçesinde halk sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve güvenli kurbanlık hareketlerinin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince görevli veteriner hekimler tarafından denetim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların kurbanlık hayvan alımı ve kesim işlemlerini Kurban Komisyonları tarafından izin verilen yerlerde yaptırmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların kurbanlık hayvanların bilgilerini kontrol edebilmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Tarım Cebimde’ mobil uygulamasını kullanabileceklerini belirterek, küpe numarası sorgulaması ile hayvanların ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerinin öğrenilebileceğini kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

