Kosova, ABD’den sınır dışı edilen göçmenleri kabul edecek

Kosova hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır dışı edeceği göçmenleri kabul etme talebini onayladıklarını bildirdi. Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu, yaptığı açıklamada bu sürecin belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini belirterek, "Bu kişiler, hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili kriterleri karşıladıkları sürece kabul edilecekler. Sürece ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır" dedi.

Kryeziu, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında bir yıllık süre içinde en fazla 50 kişinin Kosova’ya geçici olarak yerleştirileceğini ve bu kişilerin güvenli bir şekilde ana vatanlarına geri gönderilmelerinin amaçlanacağını ifade ederek, anlaşmanın şartlarına göre Kosova hükümetinin önerilen bireyleri belirli ölçütler doğrultusunda seçme hakkına da sahip olacağını söyledi.

ABD’nin Kosova’nın sarsılmaz bir müttefiki olduğunu vurgulayan Kryeziu, "On yıllardır süren ortaklığımız, ortak değerlere ve iş birliğine dayanmaktadır. Özellikle Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda ABD’nin desteğini çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en genç ve 1.6 milyon nüfusa sahip ülkesi olan Kosova, ayrıca Danimarka ile de 2027 yılında yürürlüğe girecek olan benzer bir anlaşma imzalamıştı. İmzalanan anlaşmaya göre Kosova, Danimarka’dan 300 tutukluyu kabul edecek ve karşılığında önümüzdeki 10 yıl boyunca 210 milyon euro değerinde bir ödeme alacak. Kosova, Danimarka ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra İngiltere’den de sınır dışı edilen insanları kabul edebileceğini duyurdu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır