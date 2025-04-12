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Kosova Cumhurbaşkanı, Erdoğan gibi ortağa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti:

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'nın NATO ve diğer tüm uluslararası örgütlere üyeliği için en güçlü seslerden biri olduğunu ve böyle bir ortağa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı, Erdoğan gibi ortağa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti:

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Osmani, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Osmani, dünyanın dört bir yanında güvenlik sorunları, çatışmalar, insani krizler ve savaşların olduğu böyle bir dönemde dünya liderleriyle bir araya gelmenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Osmani, "insan" merkezli yaklaşım ve diplomasinin önemine dikkati çekerek ülkelerin insani değerleri savunmak için güçlerini birleştirdiklerinde çok büyük şeyler başarabileceğini kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun "ortaklığın gücünü" yansıttığını belirten Osmani, "Forumun hem karanlık hem başarılı zamanlarda güçlü bir müttefik olarak Kosova'nın yanında duran Türkiye'de düzenlenmesi bizim için çok uygun." dedi.

Türkiye ve Kosova arasında güçlü bağlar olduğuna işaret eden Osmani, "Türkiye bölgemizin en zor zamanlarında yanımızda oldu. Türkiye, ekonomik ve savunma alanında en önemli ortaklarımızdan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'nın her zaman yanında duran bir lider olduğunu, dünyanın diğer ülkeleriyle yeni işbirlikleri için Kosova'ya destek verdiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın NATO ve diğer tüm uluslararası örgütlere üyeliği için en güçlü seslerden biri." şeklinde konuşan Osmani böyle bir ortağa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu ve bu ortaklığın daha da gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti.

Osmani ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova'nın NATO üyeliğine destek vermeyen ülkeleri ikna etmesi konusunda destek istedi.

Osmani, göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile stratejik ilişkileri geliştirmek için bir araya geldiğini, bu kapsamda insansız hava aracı ve savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliğine başladıklarını aktardı.

Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğini geliştirdiklerini anlatan Osmani, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de savunma sanayisi olduğunun altını çizdi.

Osmani, "Türkiye ile şu zamana kadar ikili ilişkilerimizin ne kadar iyi işlediği göz önüne alındığında, bu ortaklığın önümüzdeki dört yıl içinde daha da iyi ve güçlü olacağından çok eminim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Osmani, bütün dünya liderlerinin insan merkezli yaklaşıma geri dönmesi gerektiğini, böylece insanların acılarının sona erebileceğini kaydetti.

Osmani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanındaki çatışmaları durdurmak için yaptığı çalışmalara çok güveniyorum." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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