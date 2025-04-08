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Kosova’da genel seçimlerin ardından hükümet kurma tartışmaları sürüyor

Kosova Meclis Başkanı ve ülkede 9 Şubat’ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkan Yardımcısı Glauk Konjufca, koalisyon olmadan yeni hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kosova’da genel seçimlerin ardından hükümet kurma tartışmaları sürüyor

Meclis Başkanı Konjufca, 15 Nisan’da yapılacak milletvekili yemin töreni için meclise girmeye hak kazanan siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Konjufca, Vetevendosje’nin tek başına iktidar olma hedefini gerçekleştiremediğini ve artık iktidara ulaşma yolunu değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Kosova’yı birlikte ileriye taşımak için işbirliği yapmanın şart olduğunu belirten Konjufca, şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız 500 bin oy almaktı, bunu başaramadık. Şimdi B planı devrede ve siz neden B planı kapsamında Kosova Demokratik Birliğine (LDK) mektup gönderdiğimizi sorguluyorsunuz. Bu, demokrasilerde olabilecek en normal durumdur. Burada herhangi bir çelişki yok çünkü en başından beri amacımızın sadece hükümeti kurmak olduğunu söyledik. Bu mümkün mü, bana pek mümkün görünmüyor.”

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Konjufca, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimine kadar görev yapacak hükümetin seçilmesi gibi seçeneklerin de mevcut olduğunu kaydetti.

Seçimden ikinci çıkan Kosova Demokratik Partisinin (PDK) Genel Başkan Yardımcısı Uran İsmaili ise Vetevendosje'nin hükümeti kuramaması durumunda, kendilerinin diğer partilerle hükümet kurabileceğini bildirdi.

Görüşmede LDK'yi temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Doarsa Kica Xhelili, Vetevendosje ile aralarında yalnızca siyasi farklılıklardan dolayı değil, aynı zamanda Albin Kurti’nin son dört yılda ülkeyi yönetme biçiminden dolayı da büyük bir uçurum olduğunu vurguladı.

Görüşmede Vetevendosje’yi temsil eden mevcut Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise diğer siyasi partilerin hükümet kuramayacağını belirterek “Bu yüzden ya biz hükümeti kurarız ya da seçime gideriz. Biz hükümeti kurmakla ilgileniyoruz.” dedi.

9 Şubat’taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle olmuştu:

"Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1."

Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kosova
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