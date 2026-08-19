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Kosova’da savaş suçları soruşturması: 23 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu

Kosova’nın Zubin Potok bölgesinde Kosova Savaşı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen kazı ve mezar açma çalışmaları sürerken, 23 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Kosova’da savaş suçları soruşturması: 23 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu

Kosova’da 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı’na ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kazı ve mezar açma çalışmaları sürerken, Kosova Özel Savcılığı, Kosova Polisi ve Adli Tıp Enstitüsü, şüpheli alanlarda sürdürülen çalışmalar sırasında yeni kalıntılara ulaşıldığını bildirdi.

KOSOVA’DA 23 KİŞİYE AİT KEMİK KALINTILARI BULUNDU

Adli Tıp Enstitüsü ekiplerinin ön değerlendirmesine göre, bulunan kemik kalıntılarının en az 23 kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Kalıntıların kesin kimlik tespitinin, adli tıp incelemeleri ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılacağı kaydedildi.

SAVAŞ SUÇLARIYLA BAĞLANTILI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında sivil halka karşı işlendiği değerlendirilen savaş suçlarıyla bağlantılı olarak yürütülüyor. Olayla bağlantılı olarak J.R., M.J. ve M.B. isimli üç kişi, "sivil halka karşı savaş suçları" gerekçesiyle tutuklandı.

Yetkili kurumlar, soruşturmanın profesyonel, tarafsız ve belgeli şekilde yürütüleceğini belirterek mağdurların ve kayıp kişilerin ailelerinin onuruna tam saygı gösterileceğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kosova savaş
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