Dünyanın gündemine oturmuştu! Uçakta yaşanılanlar ortaya çıktı:  "Beni dövmeye devam ediyordu, son bir hamleyle..."

Olayın uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Umman vatandaşı olduğu belirtilen yardımcı pilot, kaptan pilot Smit Machchhar'a saldırdı.

Kokpitte yaşanan mücadelede ağır yaralanan Machchhar, kanlar içinde kalmasına rağmen uçağın kontrolünü kaybetmemek için mücadele etti.

Kaptan pilot, uçağın alçalmaya başladığını fark edince son gücünü kullanarak kokpit kapısını açmayı başardı. Kapının açılmasıyla birlikte yolcular kokpite girdi ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Uçak daha sonra Suudi Arabistan'a zorunlu iniş yaptı.

"SON BİR HAMLE SMİT, YAP ŞUNU"

Olayda yüzünden ağır yaralanan ve yoğun kan kaybeden Machchhar, daha sonra Abu Dabi'de tedavi altına alındı.

Tecrübeli pilot, yaşadıklarını Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüntülü görüşmede anlattı.

Machchhar, saldırganın kendisine vurmaya devam ettiğini belirterek o sırada hayatı için mücadele ettiğini söyledi.

Pilot, "O anda hayatım için savaşıyordum. O kadar ağır yaralanmıştım ki yere düşmüştüm. 'Ya ayağa kalkamazsam?' diye düşünüyordum. Kokpitte yerdeyken uçağın hızla alçaldığını fark ettim. Kendi kendime 'Son bir hamle Smit, yap şunu, kapı hemen orada' dedim" ifadelerini kullandı.

Kapıyı açmayı başardığını söyleyen Machchhar, yolcuların kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Pilot, saldırı sırasında yalnızca kendi hayatını değil, uçaktaki diğer yolcuların da hayatını düşündüğünü söyledi.

MODİ'DEN PİLOTA TEŞEKKÜR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olay sırasında gösterdiği cesaret ve hızlı müdahale nedeniyle Machchhar'a teşekkür etti.

Modi, pilotun hızlı düşünmesinin ve soğukkanlı davranmasının çok sayıda kişinin hayatının kurtulmasını sağladığını söyledi.

Hastanede tedavisi devam eden pilotun eşi Sonal Machchhar ise eşinin yaşananlarla ilgili henüz ayrıntılı konuşmaya hazır olmadığını belirtti. Ailenin, olayın ardından yaşanan süreci atlatmaya çalıştığı ifade edildi.

YARDIMCI PİLOT GÖZALTINA ALINDI

Uçağın Suudi Arabistan'a zorunlu iniş yapmasının ardından gözaltına alınan şüpheli yardımcı pilotun daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderildiği bildirildi.

BAE makamlarının olayla ilgili geniş kapsamlı bir terör soruşturması başlattığı belirtildi.

BAE Devlet Başkanı'nın diplomasi danışmanı Anwar Gargash da olayı "tehlikeli bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Soruşturmanın sürdüğü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.