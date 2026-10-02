Osman Sınav Kurtlar Vadisi'ni niye bıraktı? Kozinoğlu soruşturmasında çarpıcı gelişme: O isim ortaya çıktı

Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde şaibeli şekilde yaşamını yitirmesi uzun zamandır tartışılıyor. Son olarak “Kurtlar Vadisi” dizisinde geçen dizi bölümleriyle sürdürülen soruşturma kapsamında her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Nefes'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifade veren Osman Aksu’nun anlatımı, dizinin ilk döneminde yaşandığı öne sürülen bir tehdidi gündeme taşıdı.

'OSMAN SINAV ENVER ALTAYLI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ' İDDİASI

TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik'in haberine göre, Osman Aksu’nun beyanına göre olay 2004 yılında yaşandı. Aksu, İstanbul’da Tahsin isimli arkadaşının bulunduğu bir ortamda Osman Sınav ile karşılaştığını ve Sınav’ın o sırada moralinin bozuk olduğunu anlattı. Tanık anlatımında, Osman Sınav’ın kendisine Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylediği iddia etti.

İddiaya göre Altaylı, Sınav’a “Diziden ayrıl ya da dizinin formatını değiştir” şeklinde bir mesaj iletti.

NEDEN AYRILDIĞIYLA İLGİLİ 'SIR KALACAK' DEMİŞTİ

Söz konusu tanık beyanı, Osman Sınav’ın yıllar önce “Kurtlar Vadisi”nden ayrılma nedenine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Sınav, daha önce kendisine yöneltilen dizinin yönetmenliğini neden bıraktığına ilişkin bir soruya, ayrıntı vermek yerine bu konunun kendisiyle birlikte sır olarak kalacağını söylemişti. Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz da Osman Sınav’ın ayrılık sürecine ilişkin farklı bir anlatımda bulunmuştu. Şaşmaz, Sınav’ın senaryo konusunda bazı fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini, bu taleplerin kabul edilmemesinin ardından Sınav’ın tehdit aldığını söylediğini ve çocuklarını gerekçe göstererek projeyi bırakmak istediğini beyan etti.

İDDİALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA İNCELENİYOR

Osman Sınav’ın diziden ayrılmasına ilişkin ortaya atılan tehdit iddiası, şu aşamada tanık anlatımına dayanıyor. Sınav’ın ayrılışının kesin nedeninin bu iddia olduğu yönünde kesinleşmiş bir adli tespit bulunmuyor. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Dosyada “Kurtlar Vadisi” dizisinin geçmişine ilişkin iddiaların yanı sıra, dizinin senaristleri ve projede görev alan bazı isimlerin bilgisine de başvurulduğu görülüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tanık ifadeleri ve diğer delillerin nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.