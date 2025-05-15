HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kosova'da siyasi krizi aşmak için liderlerin yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yaşanan krizin aşılmasıyla ilgili siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmeden sonuç alınamadı.

Kosova'da siyasi krizi aşmak için liderlerin yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanı Osmani, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, gerekli görülmesi halinde gelecek haftadan itibaren liderlerle birebir toplantılar yapacağını söyledi.

Farklı görüşlere rağmen toplantının karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydeden Osmani, "Toplantıya katılan tüm liderleri yapıcı yaklaşımlarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Ortada az da olsa bir uzlaşı havası var, bu zamanla daha da artacak. Bugünkü toplantı, ülkede, vatandaşlar nezdinde ve Kosova'nın uluslararası imajı açısından karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı ve siyasi diyaloğun gerekli olduğunu gösterdi." dedi.

Görüşmede, meclis başkanının seçilememesinden kaynaklanan bazı olumsuz sonuçlara değindiğini ifade eden Osmani, birçok ekonomik ile kalkınma sürecinin onaylanamadığını ve vatandaşların kurumlara olan güveninin zedelendiğini vurguladı.

Osmani, sürecin uzaması halinde Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi ise görüşmenin çıkış yolu için bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef aynı durumdayız, herhangi bir çözüm yok. Ancak bu görüşmeyi, Cumhurbaşkanı Osmani'nin de bu sürece dahil olmasıyla çözüm için bir adım olarak değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku da Osmani ile yapılan görüşmenin ardından mevcut durumun değişmediğini, görüşmede geçici bir "ulusal birlik hükümeti" kurulması fikrini yinelediğini ve bu öneriye Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) hariç diğer partilerin olumlu yaklaştığını dile getirdi.

Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj ise meclis başkanı oylamasında "birleştirici bir adaya" oy verebileceklerini vurguladı.

Kosova Meclisi, 15 Nisan'da yapılan kuruluş oturumundan bu yana gündemin üçüncü maddesi olan meclis başkanı seçimi konusunda tıkanıklık yaşıyor. Oturum, kurallar gereği başkan seçilene kadar iki günde bir devam ediyor.

Vetevendosje'nin Meclis Başkan adayı Albulena Haxhiu, bu süreçte yapılan oylamalarda, başkan seçilmek için gereken 61 milletvekili oyunu elde edemedi.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çad’da çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü, 6 yaralıÇad’da çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü, 6 yaralı
Barınakta hayvanların uyutularak öldürüldüğü iddialarının ardından barınak müdürü görevden alındıBarınakta hayvanların uyutularak öldürüldüğü iddialarının ardından barınak müdürü görevden alındı

Anahtar Kelimeler:
Kosova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

DEM Partili Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşunca mikrofonu kapandı: "Kayıtlara geçsin"

DEM Partili Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe konuşunca mikrofonu kapandı: "Kayıtlara geçsin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.