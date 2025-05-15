Kosova'da siyasi krizi aşmak için liderlerin yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı

Cumhurbaşkanı Osmani, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, gerekli görülmesi halinde gelecek haftadan itibaren liderlerle birebir toplantılar yapacağını söyledi.

Farklı görüşlere rağmen toplantının karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydeden Osmani, "Toplantıya katılan tüm liderleri yapıcı yaklaşımlarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Ortada az da olsa bir uzlaşı havası var, bu zamanla daha da artacak. Bugünkü toplantı, ülkede, vatandaşlar nezdinde ve Kosova'nın uluslararası imajı açısından karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı ve siyasi diyaloğun gerekli olduğunu gösterdi." dedi.

Görüşmede, meclis başkanının seçilememesinden kaynaklanan bazı olumsuz sonuçlara değindiğini ifade eden Osmani, birçok ekonomik ile kalkınma sürecinin onaylanamadığını ve vatandaşların kurumlara olan güveninin zedelendiğini vurguladı.

Osmani, sürecin uzaması halinde Anayasa Mahkemesine başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi ise görüşmenin çıkış yolu için bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef aynı durumdayız, herhangi bir çözüm yok. Ancak bu görüşmeyi, Cumhurbaşkanı Osmani'nin de bu sürece dahil olmasıyla çözüm için bir adım olarak değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku da Osmani ile yapılan görüşmenin ardından mevcut durumun değişmediğini, görüşmede geçici bir "ulusal birlik hükümeti" kurulması fikrini yinelediğini ve bu öneriye Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) hariç diğer partilerin olumlu yaklaştığını dile getirdi.

Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj ise meclis başkanı oylamasında "birleştirici bir adaya" oy verebileceklerini vurguladı.

Kosova Meclisi, 15 Nisan'da yapılan kuruluş oturumundan bu yana gündemin üçüncü maddesi olan meclis başkanı seçimi konusunda tıkanıklık yaşıyor. Oturum, kurallar gereği başkan seçilene kadar iki günde bir devam ediyor.

Vetevendosje'nin Meclis Başkan adayı Albulena Haxhiu, bu süreçte yapılan oylamalarda, başkan seçilmek için gereken 61 milletvekili oyunu elde edemedi.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır