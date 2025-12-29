HABER

Kosova'daki erken genel seçimde mevcut Başbakan Kurti zaferini ilan etti

Balkan ülkesi Kosova'da yapılan erken genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 49,62'sini alan mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) zaferini ilan etti.

Kosova'daki erken genel seçimde mevcut Başbakan Kurti zaferini ilan etti

Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurti, bu seçimin Kosova tarihinin şimdiye kadarki en büyük seçim zaferi olma yolunda olduğunu söyledi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni hükümeti kuracaklarını ve iyi çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kurti, uluslararası anlaşmaların Meclisten geçebilmesi için muhalefet partilerinin işbirliğini beklediğini ifade etti.

Kurti daha sonra başkent Priştine'nin merkezinde seçim zaferini seçmenleriyle kutladı.

Kosova daki erken genel seçimde mevcut Başbakan Kurti zaferini ilan etti 1

Bu arada, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 49,62'sini alan Vetevendosje ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21,17, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,68, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5,71 oy aldı.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) seçimde yüzde 0,62 veya 5 bin 332 oy aldı.

KATILIM YÜZDE 44,99 OLDU

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için geçen dönemde de koalisyon ortağı olduğu KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle yeniden anlaşması yeterli olacak.
Kosova daki erken genel seçimde mevcut Başbakan Kurti zaferini ilan etti 2


Yapılan ön değerlendirmede seçime katılımın yüzde 44,99 olduğu ancak orana şartlı oylar, dış temsilciliklerde kullanılan oylar ve posta yoluyla kullanılan oyların dahil olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Kosova polisi seçim sürecinin ciddi bir olay yaşanmadan, sakin bir şekilde geçtiğini duyurdu.

1 milyon 999 bin 204 seçmenin bulunduğu ülkede, 24 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Vetevendosje, ülkede yapılan son 3 genel seçimde de en çok oy alan siyasi parti olmuştu.

