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Kosova'daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

16.03.2025 10:18
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Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin kesin sonuçları açıklandı.

Kosova'daki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kosova Merkez Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 42,3, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,9, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 18,2 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,06 oy aldı.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini LDK, 8'ini AAK kazandı.

Kosova'da genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kosova
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