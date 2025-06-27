Kosova'nın başkenti neresi? Kosova'nın başkenti hakkında bilgiler

Balkanlarda konumlanmış bir ülke olan Kosova, dünyada çok fazla tanınan bir ülke değildir. Zira ülkenin bağımsızlığını kazanması yakın geçmişte gerçekleşmiştir. Kosova kültürel açıdan oldukça çeşitli bir ülke olarak görülmeye değer pek çok müze, cami ve mimari ögeler yer alır. Bununla beraber gayet başarılı bir çevre düzenlemesinin bulunduğu Kosova turistlerin ilgisini çeken bir ülkedir. Sırbistan'dan ayrılan bu ülke son dönemde kendisine olan ilginin artması sebebiyle turizm açısından Sırbistan'a bağlı olduğu zamandan daha iyi olduğu söylenebilir.

Kosova’nın başkenti neresi?

Kosova’nın başkenti araştırıldığında Priştine yanıtı alınır. Kosova, yakın bir tarih olan 2008 senesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Priştine şehri ülkenin en gelişmiş ve en kalabalık şehridir. Tüm ülke genelinde olduğu gibi başkentte de yaygın olarak Sırpça ve Arnavutça konuşulur. Ülke vatandaşlarının çok az bir bölümü İngilizce bilir. Şehir, Belgrad, Üsküp, Tiran gibi diğer Balkan şehirlerine karayolu ve demiryoluyla bağlıdır. Coğrafi açıdan bakıldığında da bu şehirler arasındaki mesafe oldukça kısadır. Priştine’nin kardeş şehirleri arasında ülkemizin başkenti Ankara ve Tiran bulunur.

Priştine'ye nasıl gidilir?

Ülkemizden Kosova’nın başkenti Priştine’ye gitmek isteyenler için en pratik ulaşım seçeneği havayoludur. İstanbul’dan Priştine’ye direkt uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 1 saat 40 dakika kadar bir yolculukla şehre ulaşılabilmektedir. Türkiye’nin diğer şehirlerinden Priştine’ye ulaşmak isteyen kişilerin İstanbul üzerinden aktarma yapması gerekmektedir. Diğer balkan ülkelerine de gidildiğinde oradan otobüs yolculuğu sayesinde Priştine’ye ulaşılabilir.

Balkan turu yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bir konu Sırbistan’ın Kosova’yı tanımamasıdır. Bu nedenle seyahat planında Sırbistan’ın başkenti Belgrad olan kişilerin Kosova’dan Sırbistan’a giremeyeceğini bilmeleri gerekir.

Kosova’nın başkenti Priştine'ye yolculuk yapmak için en uygun dönem Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Ülkede karasal balkan iklimi hakim olduğundan yılın büyük bir bölümünde soğuk hava hâkimdir.

Priştine'de gezilecek yerler

Priştine şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Skanderbeg Heykeli

Skanderbeg Heykeli Priştine’nin merkezi noktası olarak kabul edilir. Şehirdeki günlük yaşamın büyük bir kısmı burada yer alır. Meydanda geniş bir süs havuzu ve Skanderbeg’in heykeli bulunur. Skanderbeg ise Osmanlıların “İskender Bey” adıyla tanıdığı Priştineli bir Arnavut asilzadedir.

Fatih Camii

Diğer ismi “Hünkâr Camii” olan Sultan Fatih Camii Osmanlı döneminden kalan en önemli ibadethanedir. Fatih Sultan Mehmet’in emriyle 1461 yılında inşa edilmiştir. Klasik bir Osmanlı mimarisinin etkileri görülür. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 17. yüzyılda Priştine’yi kontrolü altına aldığı dönemde ise kilise olarak kullanılmıştır.

Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi

Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi günümüzde vatandaşlarının büyük bir bölümünün Müslüman olduğu Priştine’de hizmet veren tek Ortodoks kilisesi olarak bilinir. 19. yüzyılda yapılan kilise binası 2004’te Kosova’nın Avrupa Birliği’nden aldığı yardımlar ile restore edilmiştir.

Sultan 1. Murat’ın Türbesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun 3. Padişahı olan Sultan 1. Murat’ın savaş esnasında ölmesi üzerine organlarının gömüldüğü düşünülen yerdir. Sultan Murat Türbesi ya da Meşhed-i Hüdavendigar; şehirdeki en eski Osmanlı yapısıdır.

Priştine'de şehir içi ulaşım

Şehir oldukça küçük bir alana sahip olmasına rağmen 14 tane otobüs hattı hizmet vermektedir. Bu sayede otobüslerle şehri dolaşmak oldukça kolaydır. Kosova günümüzde başkentini modern hale getirmeye çalışmaktadır. 2017 yılından bu yana şehirde çevre dostu ve modern otobüsler hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Priştine'de bisiklet de kiralanabilir ve tüm şehir bisikletle gezilebilir.

Kosova'da ne yenir?

Kosova mutfak kültürü tarihsel olarak en başta Arnavut ve Sırp kültürünün etkisi altında kalmıştır. Öte yandan Kosova kültüründe yer alan lezzetler ülkemizdeki yemeklere de oldukça benzerdir. Örneğin yaprak sarma Japrak sarma olarak bilinir ve Kosova'da yaygın bir şekilde tüketilir. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen patates salatası, çoban salata da burada görülebilir. Ülke mutfağın temel besin ögeleri sebze ve kırmızı ettir. Bunun haricinde Arnavut böreği, kabak tatlısı ve Trileçe de Kosova'da çok sevilir.