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'Kovan sizden arı bizden' projesine üreticiden tam not

21.03.2025 12:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında sağladığı destekler sürerken bu destekler, üreticiler tarafından takdirle karşılanıyor. Son olarak Kovan Sizden Arı Bizden Projesi’ne imza atan Başkan Büyükkılıç’a, arıcılıkla uğraşan bir vatandaş projeden dolayı teşekkür etti.

'Kovan sizden arı bizden' projesine üreticiden tam not

Özvatan ilçesinde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan bir üretici, Başkan Büyükkılıç’ın ilçeyi ziyaretinde projeden dolayı kendisine teşekkür etti. Arıcılık yapan vatandaş, "Başkanım arıcılara büyükşehir olarak sahip çıkıp, yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Sağ olun, var olun" dedi. Tarım alanında 1 milyar liraya yakın destek verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç da; "Aspirinden nohuduna, fasulyesinden arıcılığına, koyun dağıtımından manda dağıtımına, tavuktan tarım makinelerine kadar gerekli desteklerimizi verdik. Sonuç itibariyle tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmamız lazım. Bu yönde de biz Kayseri olarak büyükşehirler arasında ön plana çıkmış, desteğini esirgemeyen bir anlayışla üretenin hizmetkârıyız, üreteni sırtımızda taşırız" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri’nin üreten şehir olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "İFAD projesi ile bu konuda da sizler çok güzel projeler ortaya koyacaksınız. Kaynaklar hazır, Kayseri’miz bu manada üreten şehir olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise "Üreten vatandaşlarımızın yanında olmanız hasebiyle ayrıca teşekkür ediyoruz. Gittiğimiz her ilçede, her köyde yüzümü ak ediyor başkanımız, şunu görüyoruz ki milletine hizmet için Sayın Cumhurbaşkanımızın düsturunda gayret ediyor" ifadelerini kullandı. Arıcılık yapan üreticiler ve arıcılık yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gören kura töreni ile hak sahipleri belirlenen projede 300 üretici, 8 çerçeveden oluşan tek katlı 2 kovan Belfaks, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı kolonisi alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında imza attığı Hobim Arıcılık Projesi de vatandaşlardan yoğun bir ilgi görmüştü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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