Kovancılar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sağanakla birlikte kendini gösteren dolu yağışı etkili oldu.

Kovancılar ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Elazığ’da sağanak yağış yer yer etkili oluyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde başlayan sağanak yerini dolayı bıraktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu yüksek kesimlerinin ise (1600 metre ve üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Tunceli çevreleri ve Bingöl’ün kuzeyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Elazığ
