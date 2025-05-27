HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.

Köy fırını ile ardiyesi küle döndü! Kocaeli'de yangın: Ateş söndürülmemiş

Davulcular köyünde, dün saat 22.30 sıralarında köyün ortak kullandığı fırın ve ardiyesinin olduğu ahşap binalardan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Köylüler ve köydeki gönüllü itfaiye ekibi, yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yaptı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın ve ardiyenin olduğu binaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İncelemede yangının, fırının çevresinde yakılan ve söndürülmeyen ateşin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Köy fırını ile ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi - Güvenlik - Kocaeli - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları...Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları...
Bakan Tunç: "27 Mayıs darbesi tarihimizin kara lekelerinden biridir"Bakan Tunç: "27 Mayıs darbesi tarihimizin kara lekelerinden biridir"

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı almıştı... Şimdi gözaltında!

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Tüm şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Güzel oyuncuya milli futbolcudan evlilik teklifi

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

İstanbul'da gizli toplantı evleri! Öğrencileri böyle kandırıyorlarmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.