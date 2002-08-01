Köy yolları asfaltlanıyor

MARDİN (İHA) - Mardin'deki 513 köy ve 198 mezraya ait yolların asfaltlamasına başlandı. Mardin Valisi Temel Koçaklar, huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte, köy ve mezralara dönüşlerin gerçekleştiğini belirterek, "Şu ana kadar 10 binden fazla nüfus geri döndü. Köylerin altyapısının bakım ve onarımına başladık. Şu anda 30'u aşkın köyümüze geri dönüş oldu. Birbiri ile bağlantılı olan köy yollarımız asfaltlanmaya başladı. Hedefimiz, geçen yıl 290 kilometreyi aşan asfaltlamayı, bu yıl 350 kilometreye yükseltmektir. Temel altyapı hizmetlerinin en az yüzde 40'ını bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz. Bütçe sağlanırsa oran yüzde 50'den fazla olacaktır" dedi.