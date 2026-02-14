Köyceğiz’de 3 günde metrekareye 158 kg yağış düştü

Muğla’da 10 Şubat Salı günü başlayan ve 13 Şubat Cuma günü saat 21.00’e kadar süren aşırı yağışlar, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, metrekareye düşen yağış miktarının Menteşe’de 127, Bodrum’da 109, Dalaman’da 140, Köyceğiz’de 158, Marmaris’te 134, Seydikemer’de 112 ve Ula’da 123 kilogram olduğu bildirildi.

SERALAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Yağışların ilk anından itibaren 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompa ile olumsuzluklara müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar sera alanının hasar gördüğü değerlendirilirken, üreticilerin ciddi kayıp yaşadığı belirtildi. Aşırı yağış, kuvvetli rüzgâr ve hortum nedeniyle 44’ü ev ve iş yeri olmak üzere toplam 47 yapı sel ve su baskınından etkilendi. Olaylarda 2 araç hasar görürken, tedbir amacıyla 20 ev tahliye edildi.

SELDE HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel felaketinde 3 ahır zarar görürken, 8 küçükbaş hayvan, 100 arı kovanı, 50 kanatlı hayvan ve 35 ton çiftlik balığının telef olduğu açıklandı. İl genelinde 14 farklı noktada köprü ve yollarda hasar meydana gelirken, iki bölgede toprak kayması oluştu. Bu noktalarda araç trafiği alternatif yollara yönlendirildi. Valilik koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumların sahadaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

