HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Köyceğiz'de 9 araç sürücüsüne 47 bin lira ceza

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 9 araç sürüsüne toplam 47 bin 827 TL cezai işlem uygulandı.

Köyceğiz'de 9 araç sürücüsüne 47 bin lira ceza

Köyceğiz'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında, 5 park-bahçe, 2 internet kafe-oyun salonu, 5 kahvehane, 4 umuma açık iş yeri, 10 okul ve çevresi kontrol edilirken, 147 araç (25 servis aracı) ve 317 şahsın GBT-UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 47 bin 827 TL cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, aranması olan 1 şahıs yakalandı. Yetkililer tarafından vatandaşların güven ve huzuru için uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da korkutan çatı yangınıMalatya’da korkutan çatı yangını
Özgür Özel sorusuna yanıt verdi! Gürsel Tekin'den gündem yaratacak sözler: "Yolda gelen sarılıyor, giden sarılıyor; düşmanları çatlatacağız"Özgür Özel sorusuna yanıt verdi! Gürsel Tekin'den gündem yaratacak sözler: "Yolda gelen sarılıyor, giden sarılıyor; düşmanları çatlatacağız"

Anahtar Kelimeler:
Köyceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.