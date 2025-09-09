Köyceğiz'de 9 araç sürücüsüne 47 bin lira ceza

Köyceğiz'de Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında, 5 park-bahçe, 2 internet kafe-oyun salonu, 5 kahvehane, 4 umuma açık iş yeri, 10 okul ve çevresi kontrol edilirken, 147 araç (25 servis aracı) ve 317 şahsın GBT-UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 47 bin 827 TL cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, aranması olan 1 şahıs yakalandı. Yetkililer tarafından vatandaşların güven ve huzuru için uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır