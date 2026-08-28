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Köyceğiz'deki yangın kontrol altında: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakıt tankerinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, trafiğe kapatılan Köyceğiz yolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Köyceğiz'deki yangın kontrol altında: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Köyceğiz'in Döğüşbelen Mahallesi karayolu üzerinde seyir halindeyken bir akaryakıt tankerinin yanması ve alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına aldı.

Köyceğiz deki yangın kontrol altında: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu 1

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın sebebiyle Köyceğiz yolu da sivil trafiğine kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması sonucu yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Köyceğiz deki yangın kontrol altında: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Köyceğiz
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