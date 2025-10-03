HABER

Köyceğiz Gölü yağmurdan nasibini aldı: su seviyesi yükseldi

Köyceğiz Gölü, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışlardan nasibini alırken, gölde su seviyesi yükseldi.Muğla genelinde olduğu gibi Köyceğiz ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili oldu.

Köyceğiz Gölü, sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışlardan nasibini alırken, gölde su seviyesi yükseldi.

Muğla genelinde olduğu gibi Köyceğiz ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili oldu.

Yağmur sebebiyle bazı sokaklarda su baskınları yaşanırken, yağışlardan Köyceğiz Gölü de nasibini aldı. Aralıklı olarak meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında gölde su seviyesi yükseldi.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın vakit geçirmek için geldiği kordon da yağış sebebiyle boş kalırken, gölde oluşan hafif dalgalanmalar sebebiyle yükselen sular da kordona taştı. Yağışların gece boyunca aralıklı olarak yağacağı öğrenilirken, yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

