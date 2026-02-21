HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dağdelen, emekli olmasına rağmen 3 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dağdelen, emekli olmasına rağmen 3 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor. "Bizden sonra kim yapar bilmiyorum" diyen ayakkabı tamir ustası, hem geçimin hem de kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatin nöbetini tutuyor.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası 1

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 64 yaşındaki Ali Dağdelen, 3 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri yaparak yıllardır mesleğini sürdürüyor. Emekli olmasına rağmen müşterilerini mağdur etmemek için çalışmaya devam eden Dağdelen, ilçede mesleği yapan tek usta oladuğunu söyledi.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası 2

1976 yılında İzmir Kemeraltı’nda eniştesinin yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlatan Dağdelen, yıllarca zorluklarla çalıştığını ifade etti.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası 3

"MÜŞTERİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN GELİYORUZ"

Gençlik yıllarında ailesinin geçimini sağlamak, çocuklarını okutmak ve evlendirmek için yoğun tempoda çalıştığını belirten Dağdelen, "Gençken çalıştığını bilmiyorsun. Çocuk okutacağım, ev geçindireceğim derken yıllar geçiyor. Şimdi emekli olduk, çocuklar büyüdü. Biraz da yaşamaya çalışıyoruz" dedi. Emekli olmasına rağmen küçük dükkanında tamir işlerine devam ettiğini kaydeden Dağdelen; "Müşterilerimizi mağdur etmemek için geliyoruz, ufak tefek tamir işleri yapıyoruz. Bazen iş oluyor bazen olmuyor. Buradaki esnafın işi birbirine bağlı. Bugün benim işim varsa onların da oluyor" diye konuştu.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası 4

Mesleği bıraktıktan sonra kimin bu işi yapacağını bilmediğini ifade eden Dağdelen, "Bilmiyoruz ne kadar daha çalışırız. Bu işi yapıyorum ama bıraktığımda kim yapar onu da bilmiyorum. Köyceğiz’de benden başka yok. Yeni yetişen çırak da yok. Çocuklara sorduğun zaman kokuyor diyorlar. Bir meslek sahibi olmak istemiyorlar. Bizden sonra ne olur bilmiyorum. Mesleği yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Kalaycılık gibi bu iş aç kalmazsın çok da doyurmaz ama yine evini geçindirir. Ben gidince gelen olur mu gelen olmaz mı bilmiyoruz. Açmak isteyene tavsiye ederim" dedi.

Köyceğiz’in son ayakkabı ustası 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralıOtomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
Beykoz'da trafik magandalarına ceza yağdıBeykoz'da trafik magandalarına ceza yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi Muğla Köyceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.