Köyceğiz’in son ayakkabı ustası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ali Dağdelen, emekli olmasına rağmen 3 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor. "Bizden sonra kim yapar bilmiyorum" diyen ayakkabı tamir ustası, hem geçimin hem de kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatin nöbetini tutuyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 64 yaşındaki Ali Dağdelen, 3 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri yaparak yıllardır mesleğini sürdürüyor. Emekli olmasına rağmen müşterilerini mağdur etmemek için çalışmaya devam eden Dağdelen, ilçede mesleği yapan tek usta oladuğunu söyledi.

1976 yılında İzmir Kemeraltı’nda eniştesinin yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlatan Dağdelen, yıllarca zorluklarla çalıştığını ifade etti.

"MÜŞTERİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN GELİYORUZ"

Gençlik yıllarında ailesinin geçimini sağlamak, çocuklarını okutmak ve evlendirmek için yoğun tempoda çalıştığını belirten Dağdelen, "Gençken çalıştığını bilmiyorsun. Çocuk okutacağım, ev geçindireceğim derken yıllar geçiyor. Şimdi emekli olduk, çocuklar büyüdü. Biraz da yaşamaya çalışıyoruz" dedi. Emekli olmasına rağmen küçük dükkanında tamir işlerine devam ettiğini kaydeden Dağdelen; "Müşterilerimizi mağdur etmemek için geliyoruz, ufak tefek tamir işleri yapıyoruz. Bazen iş oluyor bazen olmuyor. Buradaki esnafın işi birbirine bağlı. Bugün benim işim varsa onların da oluyor" diye konuştu.

Mesleği bıraktıktan sonra kimin bu işi yapacağını bilmediğini ifade eden Dağdelen, "Bilmiyoruz ne kadar daha çalışırız. Bu işi yapıyorum ama bıraktığımda kim yapar onu da bilmiyorum. Köyceğiz’de benden başka yok. Yeni yetişen çırak da yok. Çocuklara sorduğun zaman kokuyor diyorlar. Bir meslek sahibi olmak istemiyorlar. Bizden sonra ne olur bilmiyorum. Mesleği yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Kalaycılık gibi bu iş aç kalmazsın çok da doyurmaz ama yine evini geçindirir. Ben gidince gelen olur mu gelen olmaz mı bilmiyoruz. Açmak isteyene tavsiye ederim" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır