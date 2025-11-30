HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köyceğiz’de sabah namazı buluşması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Merkez Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programı Döğüşbelen Merkez Camii’nde yapıldı.

Köyceğiz’de sabah namazı buluşması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Merkez Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programı Döğüşbelen Merkez Camii’nde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu sabah namazı buluşması programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı sonrasında tesbihat yapıldı. Akabinde sohbette bulunan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, sabahın seherinde sabah namazı buluşması programına iştirak eden tüm cemaate ve sabah namazına için camiye gelen gençlere ve ev sahibi olarak programda emeği geçen İmam-Hatip Yasin Yıldırım ile Sinan Demir’e teşekkür etti. Yapılan ikramlar ve yemek duasının ardından program sona erdi.

Köyceğiz’de sabah namazı buluşması 1Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Kars’ta soğuk hava ve kırağıKars’ta soğuk hava ve kırağı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.