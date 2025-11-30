Köyceğiz’de sabah namazı buluşması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Merkez Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmaları programı Döğüşbelen Merkez Camii’nde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu sabah namazı buluşması programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı sonrasında tesbihat yapıldı. Akabinde sohbette bulunan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, sabahın seherinde sabah namazı buluşması programına iştirak eden tüm cemaate ve sabah namazına için camiye gelen gençlere ve ev sahibi olarak programda emeği geçen İmam-Hatip Yasin Yıldırım ile Sinan Demir’e teşekkür etti. Yapılan ikramlar ve yemek duasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA