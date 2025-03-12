Köyde 'Büyü' katliamı! Pompalıyla dehşet saçıp, iki komşunu öldürmüştü... Cinayetler aydınlatıldı

Olay 10 Mart tarihinde Yazıtepe köyünde yaşandı. Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G.'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y.'yi de (61) silahla vurdu. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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GÖRGÜ TANIKLARI İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I.'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

İFADE SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan Mehmet I., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı. Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

TABURCU OLDU, TUTUKLANDI

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE OLAYIN NEDENİNİ ANLATTI: KOMŞULARI KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIRMIŞ

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır