Köyde korkutan yangın kontrol altında

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aziziye’mize bağlı Bingöze Mahallemizde bu akşam çıkan yangın, hamdolsun büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir Belediye ekiplerimizin büyük bir gayret ortaya koyduğu yangın söndürme çalışmaları için biz de bütün ekip ve iş makinalarımızla seferber olduk. Halk arasında "merek" diye tabir edilen ve ot-saman stoklamak için kullanılan yığma yapı, yangının söndürülmesiyle birlikte yıkılmak suretiyle ortadan kaldırıldı. Yangın bölgesinde soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları eşzamanlı olarak devam ediyor. Ekiplerimizin gece boyunca adeta hazır kıta olarak görev başında olacağı Bingöze Mahallemize ve aziz hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Görüp göreceğimiz bu olsun.Yüce Allah bizleri her türlü afet, yangın, kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin" diye konuştu.

(İHA)