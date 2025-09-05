HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köyde korkutan yangın kontrol altında

Erzurum’un Aziziye ilçesi Bingöze Mahallesi’nde meydana gelen yangın ekiplerin hummalı çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Köyde korkutan yangın kontrol altında

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aziziye’mize bağlı Bingöze Mahallemizde bu akşam çıkan yangın, hamdolsun büyümeden ve diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir Belediye ekiplerimizin büyük bir gayret ortaya koyduğu yangın söndürme çalışmaları için biz de bütün ekip ve iş makinalarımızla seferber olduk. Halk arasında "merek" diye tabir edilen ve ot-saman stoklamak için kullanılan yığma yapı, yangının söndürülmesiyle birlikte yıkılmak suretiyle ortadan kaldırıldı. Yangın bölgesinde soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları eşzamanlı olarak devam ediyor. Ekiplerimizin gece boyunca adeta hazır kıta olarak görev başında olacağı Bingöze Mahallemize ve aziz hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Görüp göreceğimiz bu olsun.Yüce Allah bizleri her türlü afet, yangın, kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin" diye konuştu.

Köyde korkutan yangın kontrol altında 1

Köyde korkutan yangın kontrol altında 2

Köyde korkutan yangın kontrol altında 3

Köyde korkutan yangın kontrol altında 4

Köyde korkutan yangın kontrol altında 5

Köyde korkutan yangın kontrol altında 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.