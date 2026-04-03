Kozan Belediyesi'ni karıştıran fotoğraf! Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi: "Yapay zeka"

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş'ın makam odasında alkol aldığı iddialarına ilişkin, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı basın açıklaması düzenledi. Kozan Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Alev Ataş, makam odasında alkol aldığı iddialarını içeren fotoğrafa ilişkin hukuki sürecin başlattıklarını ifade etti.

"YAPAY ZEKA"

Başkan Mustafa Atlı ise söz konusu görselin montaj olduğunu ifade ederek görüntüde yapay zeka aracı kullanıldığını ve bunun açıkça anlaşıldığını belirtti. Atlı, "Birileri fotomontajla, yapay zekanın logosuyla uydurma bir resim yapmış. Sadece bizi değil, Kozan'ı karalıyorlar. Kimse adaletten üstün değil. Kimsenin özel hayata saldırma hakkı yok. Bahsedilen fotoğraf belediye makam odası olduğu iddia edilse de makam odasından size basın açıklamamızı sürdüreceğiz" dedi.

"SEN BU DAVANIN KIZISIN"

Öte yandan Başkan Atlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ederek, Bahçeli'nin Alev Ataş'a yönelik "Sen bu davanın kızısın, sen bu davaya emanetsin, başkan beye emanetsin" dediğini aktardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır