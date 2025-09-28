Kozan'da park halindeki seyyar tatlıcıda yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde bir seyyar tatlıcı panelvanı park halindeyken alev aldı. Olay, Kozan Adana Karayolu Savruk Suyu mevkiinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla büyüdü ve araçtaki tüp patladı. Patlama sesi çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşlar korktu ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

