Kozan'daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Adana'nın Kozan ilçesin Alapınar köyünde yaşandı. Kazada Baki Akbaş, traktörüyle ayçiçeği tarlasında ürün taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devrildi. Akbaş, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki köylülerin hızlı müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akbaş'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Akbaş'ı tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Adana
