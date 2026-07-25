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Kozan’da ‘yağma’ suçundan aranan firariler jandarma operasyonu ile yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Kozan’da ‘yağma’ suçundan aranan firariler jandarma operasyonu ile yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. ‘Yağma’ suçundan iki farklı dosyadan aranan ve hakkında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.B., Hamam Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir diğer operasyonda ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ‘birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahlı yağma’ suçundan 5 ayrı arama kaydı bulunan ve yaklaşık 2 yıl 4 aydır firari durumda olan S.C.’nin adresi belirlendi. Hakkında 20 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C., Kozan’a bağlı Tufanlı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B. ve S.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kozan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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