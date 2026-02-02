HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kozan’daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde tekel bayisinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iş yeri sahibinin ağır yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli ile onlara yardım eden 2 şahıs yakalandı.

Kozan’daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana gelmişti. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y. iş yerine gelerek veresiye alkol almak istedi. İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü iş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin’inde katıldığı operasyonda yaralı halde kaçtığı belirlenen Ş.K. ile yanında bulunan F.Y., merkeze 40 kilometre uzaklıkta dağlık alanda kıskıvrak yakalandı.Şahısların kaçmasına yardım ettiği tespit edilen K.K. ve V.K.’de gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyorEvden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor
Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne cezaTrafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.