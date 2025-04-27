Közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir? Közlenmiş sarımsak nasıl yapılır, tansiyonu düşürür mü?

Oldukça zengin bir besin değerine sahip olan sarımsağın bir tanesinde ortalama olarak 13 kalori, 1 gram yağ, 1 gram lif, 2 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak içinde antioksidanlar yer alır. Bu sadece insan vücudundaki serbest radikallerin sebep olabileceği hasarları da önler. Ayrıca hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Çiğ olarak tüketilen sarımsağın en bilinen faydaları şunlardır:

Doğal bir antibiyotik olarak bilinir, bu özeliği ile bağışıklığı güçlendirir.

Soğuk algınlığını önler.

Grip ve nezleyi önler.

Tansiyonu düşürür ve dengeler.

Kalp hastalıklarının riskini azaltır.

Vücuttaki enerji seviyesini artırır.

Kan basıncını düzenler.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı vücudu korur.

Karaciğeri korur.

B6, C vitaminleri içerir.

Selenyum ve lif açısından zengin bir kaynaktır.

Mesanede oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Bakteri, parazit ve mantarları vücuttan uzak tutar.

Hafızayı canlı tutar. Bu sayede demans ya da alzheimer gibi hastalıkları önler.

Közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir?

Soğangiller ailesinden bir bitki olan sarımsak, hem kendine özel aroması hem de yemeklere, çorbalara kattığı lezzeti ile tanınır. Sadece içeriğinde yer alan tariflere kattığı lezzet ile değil bileşenleri ile insan sağlığına olan faydaları ile de kabul edilen sarımsak hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Özellikle közlenmiş sarımsak hoş lezzet ile çok sevilir. Közlenmiş sarımsağın insan sağlığına olan faydalarından bazıları şu şekildedir:

Kolesterol seviyesini dengeler.

Kan dolaşımı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yüksek tansiyon sorununa iyi gelir.

Antioksidan özeliği vardır.

Piştiği zaman özelliklerini ve vitaminlerini kaybetmez.

Piştiği için kötü koku bırakmaz ve ağız kokusuna neden olmaz.

Halsizlik sorununa karşı etkilidir.

Közlenmiş sarımsak nasıl yapılır?

Çiğ sarımsak ile çok fazla bir besin değeri ve fayda farkı olmayan közlenmiş sarımsak evde kolaylıkla hazırlanabilen bir besindir. 100 gram közlenmiş sarımsakta yaklaşık 2 gram kadar lif vardır.

Protein açısından çok zengin olmayan közlenmiş sarımsakta ayrıca piştiği için bir mineral ya da vitamin kaybı olmaz. Sarımsağı pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Farklı farklı biçimlerde ve usullerle pişirilebilen sarımsak közlenmiş olarak şu aşamalardan geçirilerek yapılır:

Sarımsaklar, hazırlanacak porsiyon kadar seçilir ve tanelerine ayrılarak bol su ile yıkanır.

Sarımsaklar bir fırın tepsisine serilen yağlı kağıda dizilir.

Üzerlerine tereyağı bırakılır.

Baharatlar damak tadına göre seçilip eklenir.

Önceden ısıtılmış olan 200 derece olan fırında 20 ya da 25 dakika kadar kontrol edilerek fırınlanır.

Ççeşitli yemeklerle ve salatalarla birlikte servis edilebilecek olan közlenmiş sarımsak, her öğünde sofralarda sunulabilir. Hem lezzetli hem de şifa deposu olan sarımsak közlenmiş olarak da kolayca tüketilebilen bir besindir.

Közlenmiş sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Sarımsağın bir özeliği de kan basıncını düşürmeye yardımcı olmasıdır. Kalp krizi, felç gibi hastalıkların temeli olarak kabul edilen yüksek tansiyon insan sağlığı için ölümcül sonuçlara yol açabilir. Sarımsamk ise kan basıncını düzenler ve kontrol altına almaya yardımcı olur. Sarımsak içeriğinde yer alan alilsin maddesi sayesinde kan damarlarının gevşemesini de sağlar. Bu sayede kan daha kolay akar.

Pişmiş olarak sarımsak tüketmek, kolesterol seviyesini düzenler ve kolesterolü kontrol altına almaya yardımcı olur. Kan dolaşımı üzerinde de etkili olan közlenmiş sarımsağın yükselen kan basıncını düşürmek için de etkili olduğu bilinmektedir.

Çiğ formunda tüm besin değerleri kaybolmadan tüketilebilen sarımsak, pişirildiği zaman da çok fazla değer kaybetmez. Ayrıca kötü kokusundan rahatsız olan kişiler için çiğnemeden yutma önerilir. Çünkü ağızdaki kokusu çiğnediği zaman yayılır. Ayrıca her gün en az 1 diş sarımsak tüketmenin kanser riskini engelleyeceği de söylenmektedir.