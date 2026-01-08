HABER

Kredi kartı numaraları ne anlama gelir?

Günümüzde insanlar nakit paradan daha çok kredi kartı kullanır hale gelmiştir. Kredi kartları finans kuruluşlar ya da bankalar tarafından temin edilebilen, belli bir limit dahilinde anlık harcamaları peşin ya da taksitli olarak yapabilmeyi sağlayan avantajlı bir ödeme şeklidir.

Ferhan Petek

Kredi kartları, her geçen gün kullanımı daha da yaygın hale gelen ve kullanıcı sayısı git gide daha da artan bir ödeme şekli olarak kabul edilmektedir. Kullanıcısına birçok imkan da sağlayabilen kredi kartları yine kullanıcının belirlediği limitlere göre alışveriş yapabilmeyi sağlar. Özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyenlerin ya da acil bir harcamayı karşılamakta zorlanan kişilerin yardımına koşan kredi kartları hem online alışverişlerde hem de mağazalarda kullanılabilmektedir.

Farklı bankalardan ya da finans kuruluşlarından alınabilen kredi kartları kuruluşun ya da bankanın çalışma prensibine göre birçok imkan sağlayabilmektedir. Bankaların ya da finans kurumlarının sundukları kampanyalar, puan birikimleri gibi birçok avantaj müşterilere sunulmaktadır. Her kredi kartının bir numarası bulunur ve bu numaralar kredi kartının kişiselleştirilmesi anlamına da gelebilmektedir.

Kredi kartı numaraları kartın ön tarafında 16 adet rakamdan oluşan numaralardır. Parçalara bölündüğü zaman anlam taşıyan bir kısım yer almaktadır. Nerede ise her kredi kartında yer alan bu 16 rakam kabartmalı olarak yazılır ve dörder haneden aralarında boşluklar bulunarak yazılmıştır. Bu rakamlar kredi kartı numarası olarak anılır ve özellikle online alışverişlerde internet bankacılığında çok sık kullanılır.

16 rakamdan oluşan kredi kartlarının ilk iki hanesi kartın hangi sektörde kullanıldığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre de hava yollarının kartları bir ve iki ile seyahat ve eğlence sektörüne ait kartlar üç ile bankacılık sektörü kartları dört ve beş ile, ticari kartlar ile bankaların kartları altı ile petrol sektörü kartları yedi ile telekomünikasyon kartları ise sekiz rakamı ile başlamaktadır.

Türkiye’de en sık kullanılan ödeme sistemlerinin başında Troy, Mastercard ve Visa kart gelmektedir. Kart numarasının ilk hanesinin dört sayısı olması Visa olduğu anlamına gelir. Eğer kredi kartı numarası beş ile başlıyorsa o kart Mastercard demektir. Bu yöntem kısaca BIN olarak anılır. BIN, Bank Identification Number ifadesinin kısaltmasıdır.

American Express ödeme yöntemine ait olan kredi kartlarının numaraları ise diğer kartlardan farklı olarak on beş haneden meydana gelmektedir.

Birçok kart sahibi müşteri hesap numarasını kart üzerinde bulma konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Kullanılan kartın üzerinde müşteri numarası olup olmadığı kartı veren finans kurumuna ya da bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kullanılan kredi kartları da birçok diğer ürün gibi bir son kullanma tarihine sahiptir. Kredi kartları bankaların teknolojileri ile üretilir. Deforme olmuş kartları yenilemek adına kredi kartlarının beş yıllık kullanım ömrü bulunmaktadır.

