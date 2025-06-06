Kredi kartıyla, banka kredisiyle ve taksitle kurban alınır mı? Kredi kartıyla, krediyle ve taksitle kurban kesilir mi, kesmek caiz mi?

İslamiyet’e göre kurban kesme ibadeti yeteri kadar mal sahibi olan Müslümanların yerine getirmesi gereken dini bir görevdir. Kurban Bayram'ından önce kurban alacak kişiler, kurbanlık hayvanın satın alma şekilleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını merak etmektedir. Kurban kesmek isteyen fakat maddi olarak yeterli imkanı olmayan vatandaşlar taksitle, banka kredisi ve kredi kartıyla kurbanlık alınır mı sorularına yanıt aramaktadır. Bilindiği üzere İslam dininde faiz kolay yoldan para kazanmayı teşvik ettiği gerekçesiyle haram kılınmıştır. Bu nedenle de krediyle ya da kredi kartıyla kurban kesmek isteyen kişilerin aklında soru işaretleri oluşur.

Kredi kartıyla kurban kesilir mi?

İslam alemi için mübarek günlerden olan Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilmesi gereken ibadetlerden olan kurban kesimi, belirli şartlara bağlıdır. Bu noktada ibadetin gerçekleştirilmesi kadar kurbanlık hayvanın satın alınması yöntemi de oldukça önemlidir. Bilhassa kredi kartıyla kurban alınır mı sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Kredi kartıyla gerçekleştirilen kurbanlık hayvan alımlarında ödeme zamanı borcun tamamı kapatıldığında gecikme faizi ödenmediğinde bir sorun olmayacağı düşünülmektedir. Fakat bankaların vade farkı uygulamaları nedeniyle ek ücret alması halinde bu durum ayrı bir günah olarak kabul edilir.

Diyanet'e göre kredi kartıyla kurban kesmek caiz mi sorusuna yanıt olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya cevabı şu şekildedir:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir."

Krediyle kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı nedeniyle kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslüman kişilerin sıklıkla merak ettiği konulardan bir başkası da banka kredisiyle kurban alınır mı sorusunun yanıtıdır. Bu konuda elbette resmi otorite olan Diyanet İşleri Başkanlığı dikkate alınmalıdır.

Diyanet'e göre krediyle kurban kesmek caiz mi sorusuna yanıt olarak; Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğinânî, el-Hidâye, 7/146).

İster vacip isterse nâfile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur (bkz. el-Bakara, 2/275-279; Buhârî, Büyû', 25 [2086]; Müslim, Müsâkât, 105-106 [1597-1598]). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

Taksitle kurban kesilir mi?

Kurban ibadeti hakkında merak edilenlerden biri de taksitle kurban alınır mı sorusudur. Diyanet'e göre taksitle kurban kesmek caiz mi sorusunun yanıtı şu şekildedir:

"Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur."

Kurban kesmek kimlere vaciptir?

Her dini inanış biçiminde olduğu gibi İslam dininde de ibadet etmenin bazı kuralları ve şartları vardır. Müslümanlar, Allah’a yakınlaşmak, emirlerini uygulamak, sevap kazanmak ve Allah’a layık bir kul olabilmek için bu ibadetle ilgili araştırma yaparlar.

İslam dini kurallarına göre her insan kurban kesme ibadetini yerine getirmek zorunda değildir. Maddi bir ibadet olarak sayılan kurban kesmenin şartlarını sağlayan Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Ancak yine de farz olarak sayılmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre:

"Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir."