Hızlı tüketim çağında olunan günümüzde hızlı bir ödeme şekli olarak kredi kartları en sık kullanılan ödeme şekli haline gelmiştir. Finans kurumlarından ya da bankalardan temin edilebilen kredi kartları sayesinde birçok alışveriş mağazalardan ya da online olarak sitelerden kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca kredi kartı sahipleri bankaların ya da finans kuruluşlarının sağladığı birçok imkandan ve kampanyadan da yararlanabilmektedir.

Taksitlendirme ya da peşin ödeme gibi seçenekler ile hızlı ve kolay bir ödeme imkanı sağlayan kredi kartları daha sonra ödeme yapmak üzere alışveriş imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı tarafından önceden belirlenen limitlere göre kişiler kredi kartı ile hem online mağazalardan hem de fiziksel mağazalardan alışveriş yapabilmektedirler. Özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen kişilerin en sık kullandığı ödeme şekli kredi kartı haline gelmiştir.

Kredi kartı ile ödeme yaparken online sitelerde kartın üzerinde yazılı olan on altı hanelik kredi kartı numarası ile işlem yapılır. Fiziksel olarak ödeme yapılacaksa da mağazalardan okuyucu aracılığı ile işlem gerçekleştirilebilmektedir. Okuyucudan geçirilen kredi kartı ile ödeme birkaç saniye içinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu işlem kartın üzerinde yer alan manyetik şerit sayesinde yapılabilmektedir.

Kredi kartlarının arkasındaki manyetik şerit neden siyahtır?

Manyetizma teknolojisi ticaretten tıbba birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Günümüzde piyasada birçok farklı manyetik kayıt ortamı bulunmaktadır. Bu ortamların önemli ve gerekli bir özelliği de manyetik alan kalktıktan sonra dahi manyetizmanın korunabilmesidir. Kullanılan manyetik şeritlerin çalışma prensipleri inert bir alt katmana uygulanan temel metal bir kaplamaya pozitif bir yük verilmesine dayalıdır.

Manyetik şerit teknolojisi veri depolama konusunda yardımcı olur ancak ömür uzunluğu gibi beklentiler için aynı verimlilik sağlanamaz. Bir ortamın etkin olan ömrü veri okuma sırasında birçok sayıda hayat oluşuğu zaman sona ermektedir. Beklenmedik bir şekilde manyetik yük sık olarak azalır ve kolaylıkla aşınır.

Manyetik şeritli kartlar plastik malzemeden yapılmış olan bir karta eklenmiş manyetik bir madde üzerinde veri depolama özeliği bulunan bir kart türüdür. Bir bilgisayar kartın içeriğini güncelleyebilmektedir. Siyah renkte olan kartı üzerinde bulunan manyetik şeritler bir kredi kartının önemli bir özelliğidir.

Kredi kartlarının arkasında yer alan manyetik kartlar rengi, şekli ve yapısı ile verileri depolamaya ve tek bir hareket ile ödeme yapmayı mümkün kılmaktadır. Renginin siyah olması ise manyetik şeridin malzemesinden kaynaklanmaktadır. Hemen hemen bütün manyetik taneler siyah ya da hafif kahverengi tonlarından oluşmaktadır.