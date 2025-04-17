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Kremlin duyurdu: Putin ve Al Sani bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Moskova'da bir araya gelecek.

Kremlin duyurdu: Putin ve Al Sani bir araya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin, Ukrayna- Rusya savaşında olası bir barış anlaşmasını ele alacakları bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmede ticaretin yanı sıra Ukrayna krizi ve bölgesel meseleler üzerinde durulacağını açıkladı. "Ukrayna meseleleri konusunda Putin ve Katar Emiri arasında kesinlikle bir görüş alışverişi olacak" diyen Peskov, Katar'ın bölgesel krizlerin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çekerek, "Bölge çatışma potansiyeliyle dolu. Katar da birçok durumu çözme girişimlerinde çok büyük ve önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Putin ile El Sani, Temmuz ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Kremlin: Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova’da bir araya gelecek - Dış Haberler - - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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