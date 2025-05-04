HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kripto borsalarını kopyaladılar! 4 ilde 200 milyon liralık vurgun: 16 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, kripto para borsalarının kopyalarını oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon liralık banka ve kripto hesapları ile taşınmazlarına eli konuldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı.

Kripto borsalarını kopyaladılar! 4 ilde 200 milyon liralık vurgun: 16 kişi tutuklandı

Emniyete giden bir kişi, kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, ‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ötre yandan MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaretUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaret
Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandıKontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı

Anahtar Kelimeler:
kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Tehdit aldığını duyurdu! "O yumruk bize değmez, canımızı yakmaz"

Son dakika | Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Tehdit aldığını duyurdu! "O yumruk bize değmez, canımızı yakmaz"

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

Saldırganın dışarda olmasına tepki yağdı!

Saldırganın dışarda olmasına tepki yağdı!

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Ünlü yönetmen, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Ünlü yönetmen, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.