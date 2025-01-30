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Kritik gün! Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenler için karar açıklanıyor!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 13:15
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Kara Harp Okulu’nda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenler için karar günü geldi. 30 Ağustos 2024’te yemin eden 5 teğmen hakkında ihraç kararı mı çıkacak, yoksa görevlerine devam mı edecekler? Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararları mesai bitimine kadar tamamlanarak onaya sunulacak. Tüm gözler Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamada.

Kritik gün! Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenler için karar açıklanıyor!

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmen için kritik gün geldi. Bugün, teğmenlerin görevlerine devam edip etmeyeceği netleşecek. Yüksek Disiplin Kurulu’nun vereceği karar ile ihraç edilip edilmeyecekleri kesinleşecek.

BUGÜN BELLİ OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin ve ilgili idarecilerin durumlarının Yüksek Disiplin Kurulu’nda değerlendirildiğini belirtti. 16 Ocak’ta toplanan kurulun, gerekçeli kararları 10 iş günü içinde tamamlayarak onaya sunacağını daha önce duyurduğunu hatırlatan bakanlık, bu sürecin bugün mesai bitimine kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Kararların onaylanmasının ardından en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Teğmen Mustafa Kemal Atatürk kritik mezuniyet
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