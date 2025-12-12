HABER

Kriz akrabalarına kadar uzandı! ABD'den Maduro'ya kıskaç hamlesi: "Bunlar Karayip korsanı!"

ABD ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD'den kritik bir hamle geldi. Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, Maduro ile bağlantılı bir iş insanı ve petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketi yaptırım listesine eklendi. Maduro ise ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "Karayip korsanlarına" benzeterek "Maskeleri resmen düştü" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni, rejimle bağlantılı bir iş insanı ve petrol sektöründe lojistik sağlayan 6 nakliye şirketinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

BIDEN TARAFINDAN AFFEDİLMİŞLERDİ

Flores'in 2 yeğeninin geçmişine değinilen açıklamada; söz konusu kişilerin 2015 yılında ABD'ye yüklü miktarda kokain sokmak üzereyken Haiti'de yakalanarak 2016'da hüküm giydikleri, ancak 2022 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildikleri hatırlatıldı. Yaptırım uygulanan 3’üncü yeğenin ise Venezuela Ulusal Haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın Başkan Yardımcısı olduğu kaydedildi. Bu ismin ilk kez 2017'de yaptırım listesine girdiği, fakat 2022 yılında listeden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

VENEZUELA'NIN PETROL DEVİNE DE YAPTIRIM

Açıklamada, Maduro rejimiyle karlı sözleşmelere imza atan ve Maduro-Flores ailesiyle çeşitli şirketlerdeki ortaklıklar da dahil olmak üzere ticari ilişkileri bulunan Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano'nun da hedef alındığı belirtildi. Carretero'nun Venezuela hükümeti adına petrol ürünleri sevkiyatına aracılık ettiği kaydedilerek, şahsın Venezuela ekonomisinin petrol sektöründeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

6 GEMİ DE LİSTEYE EKLENDİ

Ayrıca açıklamada, yanıltıcı ve emniyetsiz nakliye faaliyetlerinde bulunarak ‘narko-terörist rejime’ mali kaynak aktarmayı sürdürdüğü iddia edilen 6 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

MADURO, ABD'Yİ KARAYİP KORSANLARINA BENZETTİ

Maduro, başkent Caracas'ta partisinin düzenlediği bir halk etkinliğindeki konuşmasında, ülke açıklarındaki bir petrol tankerine ABD tarafından el konulmasına değindi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçek maksadının ortaya çıktığını vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

"Maskeleri resmen düştü. Tüm Karayipler'e yönelik yeni bir deniz eşkıyalığı dönemi başladı. Tren de Aragua, uyuşturucu örgütleri ve narko ile savaşmış falan gibi iddialar tamamen yalanlandı. Gerçekten yasa dışı ve kriminal bir olay yaşandı. Barış bölgesinde, Karayip korsanları gibi, bir ticari özel gemi kuşatıldı, asker indirdiler, zorla alıkoydular ve gemiyi çaldılar."

Maduro, ABD'nin gemiye Venezuela açıklarında değil, Atlantik Okyanusu'nda, Trinidad ve Tobago ile Grenada sahillerinin kuzeyinde el koyduğunu belirtti.

"KARAYİPLER'DE YENİ BİR KORSANLIK VE SUÇ İCAT ETTİLER"

ABD'nin gemiyi kaçırıp yağmaladığını ve gemideki Venezuela petrolünü çaldığını iddia eden Maduro, "Gemideki denizciler, ticari ürünler ve 2 bin varil petrol taşıyordu, ödemeyi Venezuela devleti almıştı çünkü önce ödeme yapılmıştı. Bu kişiler zorla alıkonuldu ve nerede oldukları bilinmiyor. Gemiyi çaldılar ve Karayipler'de yeni bir korsanlık ve suç icat ettiler." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkesinin Karayipler bölgesindeki ticari haklarının korunacağının altını çizerek, "Bundan dolayı Venezuela, Karayipler genelinde gerçekleştirilen bu suç niteliğindeki korsanlık eylemini tümüyle reddediyor. Diplomatik, ticari ve yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm talimatları verdim." diye konuştu.

Karayipler bölgesinde barışı sağlamanın önemini vurgulayan Maduro, şunları kaydetti:

"Petrol için savaşa hayır. Venezuela'da Tren de Aragua grubunu yendik, anayasayı elimizde tutarak onları ortadan kaldırdık. Emperyalistler Venezuela'nın petrolünü çalmak ve parasını vermek istemiyor. Venezuela, doğal kaynakları üzerindeki egemenliğini savunacaktır. ABD'de iktidarda olan üstün gruplar, Güney Amerika'da bir savaş çıkarmak istiyor. ABD halkını, tekrar petrol için bir savaşa sürüklemek istiyorlar."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ifade etmiş ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını ifade etmişti.

Venezuela ise ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirdi ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.Kaynak: DHA

