Kriz büyüyor! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi yaşanıyor. Kütahyalı'nın Halk TV'yle söyleşi gerçekleştirip röportajın YouTube kanalında yayınlanmasına Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan gibi isimler tepki göstermişti.

Tepkilerin yanı sıra, Sunucu Şule Aydın "Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı" dedi. Aydın'ın ardından da Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.

KANALIN SAHİBİNİ YAYINA BAĞLAMADILAR!

Krizin büyümesinin ardından kendi kanalında açıklama yapmak isteyen Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşananların ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Kanal sahibi, Cafer Mahiroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna duyuru

Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı.

Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.

Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.

Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı.

Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.

Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi.

Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez.

Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır.

Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum."