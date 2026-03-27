Kronik ağrılarda yeni umut! Ameliyatsız tedavi giderek yaygınlaşıyor

Kronik kas-iskelet sistemi ağrıları, günümüzde giderek daha fazla kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Özellikle bel, boyun, diz ve omuz bölgelerinde hissedilen ağrılar; hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre masa başında çalışma ve yanlış hareket alışkanlıkları nedeniyle her yaş grubunda yaygınlaşıyor. Uzmanlara göre son yıllarda bu ağrılara karşı ameliyatsız tedavi yöntemlerine ilgi artıyor. Bu yöntemlerden biri de proloterapi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, proloterapinin temel yaklaşımının klasik tedavilerden farklı olduğunu belirtiyor. Bu yöntemde amaç, yalnızca ağrıyı azaltmak değil, ağrının kaynağı olan dokuyu güçlendirmek.

Proloterapi, zayıflamış bağ, tendon ve eklem yapılarına özel içerikli solüsyonların enjekte edilmesiyle uygulanıyor. Bu sayede vücutta doğal bir onarım süreci tetikleniyor.

VÜCUT KENDİ KENİNİ İYİLEŞTİRMEYE BAŞLIYOR

Uzmanlara göre enjeksiyon sonrası uygulanan bölgede kontrollü bir iyileşme süreci başlıyor. Vücut, hasarlı alana yönelerek onarım mekanizmasını devreye sokuyor. Zamanla dokular güçleniyor ve ağrının kaynağı ortadan kaldırılabiliyor.

Bu yaklaşım, özellikle uzun süredir devam eden ve tekrarlayan ağrılarda dikkat çekici sonuçlar sunabiliyor.

HANGİ RAHATSIZLIKLARDA TERCİH EDİLİYOR?

Proloterapi, birçok kronik kas-iskelet sistemi probleminde destekleyici bir tedavi seçeneği olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre özellikle şu durumlarda uygulanabiliyor:

Bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar
Diz kireçlenmesi
Omuz sıkışma sendromu
Tenisçi dirseği
Bağ ve tendon yaralanmaları
Kronik bel ve sırt ağrıları

Ameliyatsız bir yöntem olması nedeniyle proloterapi, özellikle uzun süreli ağrı yaşayan hastalar için önemli bir seçenek sunuyor. Ancak her hasta için uygun olmayabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, doğru hasta seçimi ve kişiye özel planlama ile proloterapinin cerrahi müdahaleye alternatif olabilecek güçlü bir yöntem haline gelebildiğini belirtiyor.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNEMLİ

Modern tıp uygulamalarıyla tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İrfan Koca, kalıcı sonuçlar için hastaya bütüncül yaklaşmanın önemini vurguluyor.

Kronik ağrıların doğru yöntemlerle kontrol altına alınabileceğini belirten uzmanlar, kişiye özel tedavi planlarının bu süreçte belirleyici olduğunu ifade ediyor. Amaç ise net: Ağrının hayatı yönetmesine izin vermemek.

