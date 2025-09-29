HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Kuantum internet nedir, nasıl çalışır?

Araştırılmaya ve geliştirilmeye devam eden kuantum fiziği, günümüzde gitgide hayatın her alanında kendine bir yer bulan internet teknolojilerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Kuantum internet son dönemin gözde ifadelerinden biri ve internetin geleceği olarak kabul edilmektedir.

Kuantum internet nedir, nasıl çalışır?
Ferhan Petek

Günlük bireysel kullanım ya da farklı sektörlerde iş dünyası için kullanım ile oldukça geniş bir alana sahip olan internet klasik sınırlarını aşmakta ve daha güvenli, daha güçlü, daha hızlı bir iletişim ağı geliştirilmeye başlanmıştır. Klasik internetten büyük farkları ve üstün özellikleri bulunan kuantum internet geleceğin internet teknolojisi olarak görülmekte ve üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kuantum internet nedir, nasıl çalışır?

Kuantum internet, kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanarak çalışan, yeni nesil olarak ifade edilen bir iletişim ağı şeklinde tanımlanmaktadır. Klasik internet teknolojilerinde bilgi, bitler halinde iletilmektedir. Ancak kuantum internette bilgi kuantum bitleri ya da kısaca kubitler olarak ifade edilmektedir. Orijinal ismi ile quantum internette iletilen kübitler süper pozisyon adı verilen bir ilke aracılığı ile aynı anda hem sıfır hem de bir değerini ya da bu değerlerin herhangi bir kombinasyonuna alabilmektedirler. Bu özellik ise kuantum internetin bilinen klasik model internet teknolojilerine oranla çok daha fazla bilgiyi aynı anda taşımaya imkan sağlamaktadır.

İnternetin geleceği olarak kabul edilen kuantum internet teknolojisi temelde şu prensiplere dayanarak çalışmaktadır:

  • Kübit üretilmesi: Kuantum internette kullanılacak olan kübitler, iyonlar, fotonlar ya da süper iletken olan devreler gibi farklı kuantum sistemlerinden yararlanılarak üretilmektedir.
  • Dolanıklık meydana getirme: Üretilen kübitler arasında kuantum dolanıklık oluşturulmaktadır. Bu işlem de mikrodalga radyasyon ya da lazerler gibi araçlar kullanılarak yapılabilmektedir.
  • Kuantum iletişim kanalları: Dolanık kübitler uydu bağlantıları ya da fiber optik kablolar gibi kuantum iletişim kanalları üzerinden iletilmektedir.
  • Kuantum teleportasyon: İletilmiş olan dolanık haldeki kübitler kullanılarak kuantum teleportasyon ile bilgiler bir noktadan bir başka noktaya hızlıca aktarılır.
  • Kuantum bellek: Alıcı tarafta teleportasyon süreci ile gelen bilgiler kuantum bellekte saklanmaktadır.

Kuantum internet çok büyük bir potansiyele sahiptir ancak henüz bu teknolojinin başında olunduğu ve geliştirilme sürecinin tamamlanmadığı bilinmektedir. Kübit üretimi dolanıklık oluşturulabilmesi ve kuantum durumlarının korunması gibi farklı konularda bu alanda birçok teknik zorluk devam etmektedir.

Kuantum internet ile klasik internet teknolojileri arasındaki farklar nelerdir?

Klasik internetin çok ötesinde olduğu ifade edilen kuantum internet arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Bu farklardan bazıları ve açıklamaları şu şekildedir:

  • Güvenlik: Klasik internette kullanılmakta olan şifreleme teknikleri kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabilmektedir. Kuantum internette ise kuantum dolanıklığın varlığı ile kırılmaz şifreleme yöntemleri uygulanabilmektedir.
  • Bilgi birimi: Klasik internette bilgi sıfır ya da bir değerini alan bitlerle temsil edilmektedir. Ancak kuantum internette bilgi aynı anda birden çok durumda olabilen kübitler ile temsil edilir.
  • İletişim hızı: Klasik internetteki bilgi ışık hızında kuantum internette ise ışık hızından da daha hızlı şekilde iletilir. Bu da kuantum dolanıklık sayesinde gerçekleşebilen bir durumdur.
  • Hesaplama gücü: Kuantum teknolojisindeki bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan daha güçlü ve daha hızlıdır. Bu da kuantum internetin karışık görünen problemleri çözebilme ve yeni teknolojiler geliştirebilme potansiyeli üzerinde arttırıcı etkiye sahip olduğu anlamına gelir.
  • Altyapı ihtiyacı: Klasik internette mevcut telekomünikasyon alt yapısı kullanılır ancak kuantum internet için altyapı özel kuantum iletişim kanalları ve kuantum tekrarlayıcıları gibi farklı yeni teknolojiler içermek durumundadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabada müzik dinlerken öldürüldü!Arabada müzik dinlerken öldürüldü!
Zara'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybettiZara'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
internet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.