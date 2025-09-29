Günlük bireysel kullanım ya da farklı sektörlerde iş dünyası için kullanım ile oldukça geniş bir alana sahip olan internet klasik sınırlarını aşmakta ve daha güvenli, daha güçlü, daha hızlı bir iletişim ağı geliştirilmeye başlanmıştır. Klasik internetten büyük farkları ve üstün özellikleri bulunan kuantum internet geleceğin internet teknolojisi olarak görülmekte ve üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kuantum internet nedir, nasıl çalışır?

Kuantum internet, kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanarak çalışan, yeni nesil olarak ifade edilen bir iletişim ağı şeklinde tanımlanmaktadır. Klasik internet teknolojilerinde bilgi, bitler halinde iletilmektedir. Ancak kuantum internette bilgi kuantum bitleri ya da kısaca kubitler olarak ifade edilmektedir. Orijinal ismi ile quantum internette iletilen kübitler süper pozisyon adı verilen bir ilke aracılığı ile aynı anda hem sıfır hem de bir değerini ya da bu değerlerin herhangi bir kombinasyonuna alabilmektedirler. Bu özellik ise kuantum internetin bilinen klasik model internet teknolojilerine oranla çok daha fazla bilgiyi aynı anda taşımaya imkan sağlamaktadır.

İnternetin geleceği olarak kabul edilen kuantum internet teknolojisi temelde şu prensiplere dayanarak çalışmaktadır:

Kübit üretilmesi: Kuantum internette kullanılacak olan kübitler, iyonlar, fotonlar ya da süper iletken olan devreler gibi farklı kuantum sistemlerinden yararlanılarak üretilmektedir.

Dolanıklık meydana getirme: Üretilen kübitler arasında kuantum dolanıklık oluşturulmaktadır. Bu işlem de mikrodalga radyasyon ya da lazerler gibi araçlar kullanılarak yapılabilmektedir.

Kuantum iletişim kanalları: Dolanık kübitler uydu bağlantıları ya da fiber optik kablolar gibi kuantum iletişim kanalları üzerinden iletilmektedir.

Kuantum teleportasyon: İletilmiş olan dolanık haldeki kübitler kullanılarak kuantum teleportasyon ile bilgiler bir noktadan bir başka noktaya hızlıca aktarılır.

Kuantum bellek: Alıcı tarafta teleportasyon süreci ile gelen bilgiler kuantum bellekte saklanmaktadır.

Kuantum internet çok büyük bir potansiyele sahiptir ancak henüz bu teknolojinin başında olunduğu ve geliştirilme sürecinin tamamlanmadığı bilinmektedir. Kübit üretimi dolanıklık oluşturulabilmesi ve kuantum durumlarının korunması gibi farklı konularda bu alanda birçok teknik zorluk devam etmektedir.

Kuantum internet ile klasik internet teknolojileri arasındaki farklar nelerdir?

Klasik internetin çok ötesinde olduğu ifade edilen kuantum internet arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Bu farklardan bazıları ve açıklamaları şu şekildedir: