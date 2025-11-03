Kuantum işlemci nedir, nasıl çalışır?

GPU, açılımı grafik işlem birimi olan ve kısaltması İngilizce dilindeki karşılığı olan Graphics Processing Unit ifadesinin baş harflerinden meydana gelmektedir. Kişisel bilgisayarlardan iş bilgisayarlarına iş istasyonlarına ya da oyun konsollarına kadar birçok farklı alanda grafik yaratılması için kullanılan bir aygıt olarak tanımlanır. GPU’lar ve data processing unit anlaına gelen DPU’lar modern hayatta hızlandırılmış bilgi işlem alanında kullanılır. Aynı zamanda yeni bir çip türü olarak kullanılmaya başlayan QPU’lar da günümüzde etkin hale gelmeye başlamıştır.

Kuantum işlemci nedir?

Quantum processor ya da kısaca QPU, kuantum işlem birimi anlamına gelir ve hızlandırılmış bilgi işlem alanında kullanılır. Yeni bir çip türü olarak bir süre önce hayata geçmiş olan QPU’lar kuantum hesaplamalarında görev yapmaktadır ve oldukça yüksek bir işleve sahiptir. Kuantum işlem birimleri çalışma prensibi olarak DPU’lara ve GPU’lara benzese de farklı çözümler sunmaları ile öne çıkmaktadır.

Kuantum işlemci ya da kısaca QPU, belli hesaplama türlerini bugünün bilgisayarlarındaki işlemcilerden daha hızlı bir şekilde yapabilmek için elektronlar ya da fotonlar gibi parçacıkların davranışlarını kullanan bir kuantum bilgisayarın beyni olarak tanımlanır. QPU’lar kuantım mekaniği adı verilen yeni fizik dalında ifade edilen süper pozisyon çalışma prensibine göre hareket eder ve süper hesaplama yapma işlevi vardır.

Kuantum işlemci nasıl çalışır?

SPU’lar ve GPU’lar birleri ve sıfırları temsil eden elektrik akımlarının açık ve kapalı olma durumlarını bit cinsinden hesaplar. Buna karşılık olarak QPU’lar benzersiz bir güce sahiptir ve bu güçlerini farklı kuantum durumlarını temsil edebilen kuantum bitleri olan kübitlerde hesaplayarak sonuca ulaşırlar.

Kubitler, bilgisayar bilimcilerinin QPU’daki bir parçacığın kuantum durumuna dayalı olan verilerini ifade edebilmek için kullanılan bir soyutlamadır. Son zamanlarda çok popüler hale gelen yaklaşım süper iletken kübit olarak ifade edilmektedir.

Temelde bu teknik aracılığı ile elektronların iki süper özellikteki iletken malzeme arasında yalıtkan bir katmandan geçtiği Josepshon bağlantıları olarak da bilinen bir ya da daha fazla küçük metalik sandwich kullanılmaktadır. Bu küçük metalik sandwichler yarı iletkenlerde kullanılan bir çözüm olarak ifade edilmektedir. Son zamanlardaki çalışmalara göre mevcut bağlantıların yüzden fazlasını tek bir QPU’da kullanabilmek mümkün hale gelmiştir.