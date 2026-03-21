Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Cinayetin ardından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alınmıştı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 1

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı , Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 2

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 3

Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 4

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Yapılan incelemelerde eski kız arkadaşı olan kadının, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek silahla ateş açtığı belirlendi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu bildirildi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 5

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı 6

(DHA)
Kaynak: DHA

