Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı anlar ortaya çıktı

Türkiye, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünü konuştu. Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen cinayetin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözlatına alınmıştı.

CİNAYETTEN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yapılan işlemlerin ve alınan ifadelerin ardından Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve Yıldızhan'ın da içlerinde bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Cinayet sonrası Kadayıfçıoğlu'nun teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattığı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kadayıfçıoğlu Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı.

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olayın görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde park halinde bekleyen aracın yanına iki aracın yanaştığı ve bir araçta çakar bulunduğu görüldü. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu'nun Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın aracına yöneldiği ortaya çıktı. Saniyeler içinde gerçekleşen olay sonrası Kubilay Kaan Kundakçı vurulurken, Canbay'ın çevredekilerden yardım istediği ve ağladığı görüldü.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN YAKALANDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayetle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayet sonrası izini kaybettirip kaçmaya çalışan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı anlar ortaya çıktı.

Kadayıfçıoğlu'nun ikametinden alındığı ve ters kelepçe ile götürüldüğü görüldü.